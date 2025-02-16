شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى ختام الجولة الـ22 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ22 من دورى المحترفين بثمانى مواجهات غاية في القوة والندية، بعد أن دخلت المسابقة مرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها سواء عند أهل القمة أو أهل القاع.

فعلى ملعبه يستضيف المقاولون العرب نظيره سبورتنج في لقاء بين القمة والقاع، فذئاب الجبل يدخلون المباراة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يخوض أبناء الإسكندرية المباراة في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويحاول المقاولون تحقيق الفوز من أجل العودة لوصافة المجموعة بعد الخسارة التي تلقاها أبو قير للأسمدة أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى جنوب مصر يستضيف أسوان نظيره الترسانة في لقاء متكافئ، نظرا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين، فأبناء الجنوب في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الشواكيش المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المنافسة على الصعود.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى ديروط مع القناة، وبروكسى وبترول أسيوط، وطنطا ولافيينا، وبلدية المحلة مع الاتصالات، والسويس مع الداخلية، والمنصورة مع كهرباء الإسماعيلية.