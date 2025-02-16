الامارات | العبدولي: دبا الحصن كان يستحق الفوز على البطائح لولا إصابة الجويني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدت مباراة البطائح ودبا الحصن، أول من أمس، على استاد خالد بن محمد، في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، أحداثاً دراماتيكية، إذ تقدم البطائح (2-1) حتى الدقيقة (90+5) التي شهدت هدف التعادل (2-2) في مباراة كان يبحث فيها الفريقان عن الفوز للابتعاد عن القاع.

ويحتل البطائح المركز الـ12 برصيد (12 نقطة)، ودبا الحصن المركز الـ13 برصيد (10 نقاط).

وقال مدرب فريق دبا الحصن حسن العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «آمل أن تكون النقطة التي حصدها فريقي أمام البطائح في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع منقذة في مشوار البحث عن البقاء بين أندية دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل».

وأضاف: «دبا الحصن بدأ المباراة بطريقة ممتازة، وكان يستحق الفوز، لكن إصابة اللاعب هيثم الجويني هداف الفريق، المبكرة في الدقيقة 20 أربكت الحسابات».

وتابع: «نسعى إلى دعم صفوف الفريق بصفقة انتقال حر بعدما انتهت فترة الانتقالات الشتوية للاعبين، كون الفريق بحاجة إلى إضافة حتى يتغير شكله إلى الأفضل».

بدوره، قال مدرب فريق البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي: «رغم التعادل أمام دبا الحصن فإن الفريق قادر على تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات والدخول في مرحلة الاستقرار».