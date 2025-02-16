الامارات | مهمة صعبة لـ «ممثلة العرب» في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات عن مشوار صعب نسبياً للمصنفة 35 عالمياً التونسية أنس جابر، ممثلة العرب الوحيدة، في النسخة الـ25 التي تنطلق اليوم على «ملاعب سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى 22 فبراير الجاري، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز يبلغ 3.7 ملايين دولار.

وأوقعت القرعة النجمة التونسية في المجموعة الرابعة، إذ تلتقي مع المصنفة 47 على العالم الأميركية بيتون ستيرنز، قبل احتمالية تعرضها لمواجهات صعبة للغاية، في الدور الثاني أمام المصنفة الثامنة عالمياً الصينية كينوين زهانغ، والاصطدام في ثمن النهائي أمام الروسية ميرا اندريفا المصنفة 15 على العالم، انتقالاً لمواجهة قوية أخرى محتملة في الدور ربع النهائي أمام المصنفة الثانية على العالم الرومانية إيغا شفيونتيك.

كما أفرزت نتائج القرعة عن بداية سهلة لحاملة لقب نسخة العام الماضي الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة رابعة عالمياً، بمنحها بطاقة التأهل المباشر عن مجموعتها الثالثة إلى الدور الثاني الذي تلتقي فيه إحدى اللاعبات القادمات من الأدوار التأهيلية، قبل أن تكمل مشوارها في ثمن النهائي بلقاء محتمل أمام المصنفة 19 على العالم الكرواتية دونا فيكيتش، مروراً بلقاء محتمل في ربع النهائي قد يجمعها مع المصنفة السابعة على العالم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وحضر مراسم القرعة أمس، في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة راميش سيدامبي، ونائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك، وممثلة رابطة تنس المحترفات دونا كيلسو، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، واللاعبتان: الروسية ووصيفة نسخة العام الماضي آنا كالينسكايا المصنفة 18 على العالم، والرومانية سورانا كريستيا المصنفة 79 على العالم.

وشملت القرعة 64 لاعبة، بمن في ذلك تسع من أصل المصنفات الـ10 الأُول على العالم، و35 من أفضل لاعبات في العالم، وتأهلت الأسماء الثمانية الأولى في البطولة للدور الثاني مباشرة باعتبارهن من المصنفات الـ10 الأُول.