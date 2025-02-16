الامارات | ذياب البلوشي يظفر بكأس زايد بن منصور بن زايد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس ذياب عبدالله البلوشي بلقب كأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 99 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

ونال ذياب البلوشي المركز الأول على صهوة الفرس «نايمات جيدنوستكا» المملوكة لإسطبلات الكمدة، بعدما جاء في المركز الثاني في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بينما تراجع إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، قبل أن يستعيد الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، وينهي السباق في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:22:03 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة مريم علي كريم على صهوة الجواد «كيدريس» المملوك لإسطبلات الكمدة، إذ احتلت المركز الـ11 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، وتراجعت إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة، وقفزت إلى الوصافة في نهاية السباق بحصولها على المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن قدره 3:22:15 ساعات.

وحصل على المركز الثالث الفارس عيسى راشد المزروعي على صهوة الجواد «جيو كا» المملوك لإسطبلات المغير، بعدما جاء في المركز الـ25 في المرحلة الأولى، وصعد إلى المركز الـ14 في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه بحصوله على المركز الخامس في المرحلة الثالثة، ثم أنهى السباق في المركز الثالث بالمرحلة الرابعة بزمن قدره 3:23:38 ساعات.