شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى اليوم الأحد فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، لمواجهة الاسماعيلى فى الدوري المصري، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى فى دوري nile



مباراة الأهلى والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري فى الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.