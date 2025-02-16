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الامارات | 21 ميدالية آسيوية لمنتخب شباب الجوجيتسو

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بانكوك - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | 21 ميدالية آسيوية لمنتخب شباب الجوجيتسو 1/2
  • الامارات | 21 ميدالية آسيوية لمنتخب شباب الجوجيتسو 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع المنتخب الوطني للجوجيتسو رصيده في بطولة آسيا للشباب إلى 21 ميدالية ملوّنة، بعدما حصد لاعبو فئة تحت 18 عاماً، 11 ميدالية شملت (ذهبيتين، وثلاث فضيات، وست برونزيات) في اليوم الأخير من المنافسات.

وتقلد الذهب البطلان عبيد الكتبي (وزن 52 كغم)، وسالم القبيسي (56 كغم)، فيما أحرز الميداليات الفضية فاطمة الكثيري (44 كغم)، وغلا الحمادي (48 كغم)، وأحمد الشامسي (48 كغم)، أما الميداليات البرونزية، فكانت من نصيب هيرة الظاهري (40 كغم)، وحنين الخوري (57 كغم)، وزينب المنصوري (70 كغم)، وعائشة الجنيبي (63 كغم)، وحارب الحمادي (62 كغم)، وزايد الحوسني (85 كغم).

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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