بطولة فرنسا: سان جرمان يحتفظ بصدارته المريحة وفوزان كبيران لمرسيليا وموناكو

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : مدد باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم سلسلة مبارياته بلا خسارة في مختلف المسابقات الى 18 عقب فوزه على مضيفه تولوز بهدف وحيد ضمن المرحلة 22 السبت.

ولم يخسر فريق العاصمة الفرنسية في مبارياته الـ 18 الأخيرة (14 فوزا و4 تعادلات)، فيما بقي تولوز من دون فوز في مبارياته الست الاخيرة.

ويدين سان جرمان بفوزه الى هدف الإسباني فابيان رويس (52) ليرفع رصيده الى 56 نقطة في المركز الأول بفارق 10 عن مرسيليا الثاني.

وعمد المدرب الإسباني لويس إنريكي الى إراحة عدد من نجومه في ظل كثافة المباريات مبقيا هدافه عثمان ديمبيليه ونجم الوسط البرتغالي فيتينيا والبرازيلي ماركينيوس على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني لتأكيد الفوز بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويواجه النادي الباريسي نظيره بريست في لقاء الإياب من الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعدما خطا خطوة كبيرة نحو التأهل بفوزه ذهابا 3 0.

وانتظر الضيوف حتى مطلع الشوط الثاني لانتزاع التقدم اثر ركلة ركنية صوبها المدافع الاكوادوري باتشو برأسه لكنها ارتدت من العارضة مباشرة نحو رويس على الجهة الاخرى من المرمى ليسكنها الشباك (52).

ثنائية للجزائري غويري

من ناحية أخرى، قاد الوافد الجديد الجزائري أمين غويري مرسيليا لتحقيق فوز كبير على سانت اتيان المتعثر 5 1.

وواصل الدولي الجزائري تألقه منذ انضمامه الى مرسيليا قادما من رين في سوق الانتقالات الشتوية، لكنه افتتح أخيرا رصيده التهديفي على ملعب فيلودروم.

وافتتح غويري التسجيل لفريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي في الشوط الأول (27)، قبل أن يعزز غرينوود تقدم أصحاب الأرض مطلع الثاني (50 من ركلة جزاء).

ورفع غرينوود رصيده التهديفي الى 14 هذا الموسم في الدوري المحلي، مباشرة خلف عثمان ديمبيليه نجم باريس سان جرمان ومتصدر هدافي الدوري بـ 16.

وأضاف البنمي مايكل موريلو الهدف الثالث لمرسيليا (58) قبل أن يحرز غويري هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (60)، ليختتم أدريان رابيو مهرجان الاهداف مسجلا للمباراة الثالثة تواليا (77).

وقلص البلجيكي لوكاس ستاسين النتيجة (79) لسانت إتيان الذي بقي في المراكز الثلاثة الاخيرة ويواجه حطر الهبوط الجدي الى المستوى الثاني "ليغ 2" (المركز السادس عشر بـ 18 نقطة).

وعزز مرسيليا موقعه في المركز الثاني برصيد 46 نقطة

وفي مباراة أخرى، التهم موناكو ضيفه نانت المنقوص 7 1.

وتناوب الدنماركي ميكا بييريث (45 و54 و65 من ركلة جزاء)، الياباني تاكومي مينامينو (45+1)، المغربي الياس بن صغير (49) وجورج ايلينيخينا (81 و90+5) على تسجيل أهداف فريق الإمارة، فيما سجل ماتيس أبلين (5) هدف نانت الوحيد.

وكانت نقطة التحول الرئيسية في المباراة عندما طرد نيكولاس غوتزا من جانب نانت في الدقيقة السابعة.

ورفع موناكو رصيده الى المركز الثالث برصيد 40 نقطة مؤقتا، بانتظار نتيجة مباراة نيس (37 نقطة) امام مضيفه لوهافر الاحد.

واستعاد موناكو نغمة الفوز بعد هزيمتين امام سان جرمان (1 4) الاسبوع الماضي في الدوري ثم على أرضه امام بنفيكا البرتغالي (0 1) في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليكون الفوز أفضل استعداد لمباراة الإياب الثلاثاء خارج أرضه في محاولة لمواصلة مسيرته القارية.