شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يصدر بيانا عن حالة اللاعب المصاب ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 01:16 ص

أصدر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بيانا رسميا عن حالة يوسف أحمد، اللاعب الذى أصيب فى بطولة الجمهورية الأخيرة، والذى فقد الوعى وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وجاء فى البيان أن الاتحاد يطبق أكواد الرعاية الصحية فى البطولات التى يشرف عليها الاتحاد بوجود جهاز الإنعاش القلب الكهربائي وسيارة إسعاف مجهزة وجهاز طبى مشرف على البطولة.

وكانت بطولة الجمهورية التى تقام بالمركز الأولمبى بالإسكندرية، شهدت تعرض اللاعب يوسف أحمد إلى فقدان للوعى والسقوط خلال المنافسات، ونقله إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية حيث تقام البطولة.

وجاء نص البيان كالتالى: