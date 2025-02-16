شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة: المراهنات فعل مجرم فى القانون المصرى مثل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن القانون المصري يجرم المراهنات.

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "هناك مادة في القانون المصري تجرم تماما العمل في المراهنات، وهناك غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحبس".

وأضاف: "تم التحفظ على 25 فردًا بسبب التعامل في مجال المراهنات والأجهزة التي استخدموها، لأنهم كانوا يقومون بتسهيل طرق المراهنات في المباريات بالدوري المصري أو الدوريات الأفريقية، والعقوبات تطبق على الجميع، لاعب أو فرد أو مدرب".

وتابع: "يتم تحويل المتورط للجنايات، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية، وليس فقط عقوبات مالية".

واستطرد: "أحد اللاعبين كان يسهل ذلك في مصر، وتم اتخاذ إجراء ضده، وأي جهة في مصر لا تملك أي قانون لتسهيل المراهنات، لأن القانون المصري يجرم ذلك، والوزارة أرسلت خطابات لجميع الأندية، بمنع أي إعلانات سواء في اتحاد خارجي أو أوروبي لديه أي تنسيق مع شركات المراهنات في مصر".

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلا: "الإجراء الأول ضد القائم بالمراهنات يكون عن طريق الشطب، بالإضافة إلى عقوبات إدارية، واتخاذ إجراءات جنائية فورية، وهو ما تمت مناقشته خلال الاجتماعات السابقة".