شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: هناك لاعب بالزمالك يشارك فى المراهنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، إلى أن هناك لاعبين حاليين في الدوري المصري يشاركون في برامج المراهنات، مؤكدًا أنه يجب حسابهم بشكل عسير.

وقال الحضري، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "موضوع المراهنات ليس جديد على الكرة المصرية، ولكنه منذ فترة".

وأضاف: "هناك لاعب في الزمالك يشارك في المراهنات، وأنا متأكد، وذلك على مسئوليتي، ولاعبون في الإسماعيلي والاتحاد يشاركون في المراهنات".

واختتم: "لا أعلم سبب دخول اللاعبين في المراهنات، عقود اللاعبين كبيرة والأمور تغيرت بشكل كبير، أتعجب من حصول لاعبين على عقود كبيرة ويشاركون في المراهنات، والموضوع في زيادة مستمرة، وهو أمر يجب التصدي له".