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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 15 - 2 - 2025

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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 15 - 2 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم السبت 15 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها استبعاد بن شرقى من قائمة مباراة الأهلى والإسماعيلى، وتهنئة اتحاد الكرة لمرموش بعد الهاتريك الأول فى الدورى الإنجليزى.

اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بعد الهاتريك الأول فى مسيرته الاحترافية

هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم، النجم عمر مرموش بعد تسجيله الهاتريك الأول له بقميص مانشستر سيتى الإنجليزى، وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "تهانينا عمر مرموش على الهاتريك الأول لك في مسيرتك الاحترافية". 

رابطة الأندية تعلن إيقاف مصطفى شلبى وشحاتة والعش ضمن عقوبات الأسبوع الـ13

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

الأهلي يعلن بدء الحفر فى "الاستاد" ووصول سيارات النقل الثقيل

بدأ صباح اليوم، السبت، الحفر باستاد الأهلي في موقعه المحدد بفرع النادي بمدينة الشيخ زايد ، بحسب بيان الموقع الرسمى للأهلى. ودفعت شركة القلعة الحمراء القائمة على تنفيذ المشروع بعدد كبير من المعدات وأدوات الحفر وسيارات النقل الثقيل.

 

كولر يستبعد 11 لاعباً من قائمة الأهلى أمام الإسماعيلى غداً أبرزهم بن شرقي

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، 10 لاعبين من قائمة الفريق التى تواجه الإسماعيلي فى السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

بيسيرو: طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز البطولات

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الكاس يعلن قائمة منتخب 17 سنة المشاركة فى الدورة الودية بالمغرب

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، قائمة لاعبيه استعدادًا للمشاركة في بطولة المغرب الودية، خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

الأهلى يكشف سبب عدم إنشاء الاستاد بسعة 90 ألف متفرج

أصدر النادى الأهلى، بيانًا رسميًا لتوضيح السبب وراء إنشاء الاستاد بسعة جماهيرية 42 ألف متفرج فقط، ولم يتم انشاءه بسعة جماهيرية تصل لـ 90 ألف متفرج.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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