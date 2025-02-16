شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى دمياط: 13 لاعبا من فريقى يراهنون على خسارتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط 13 لاعبا من فريقه بالمشاركة في المراهنات على الخسارة أو تحقيق نتائج معينة خلال مباريات الفريق مؤخرًا.

وقال أبو جنبة، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "أوجه نداء واضح لمعالي الوزير أشرف صبحي وأطالبه بإنقاذ الكرة المصرية في أسرع وقت".

وأضاف: "الكرة المصرية في حالة يرثى لها، وهناك موقع على جوجل يحرض اللاعبين على دمار الأندية وإنهاء الرياضة في مصر".

وتابع: "نادي دمياط بدأ الموسم بنتائج جيدة، وبعدها تفاجأنا بأحد اللاعبين على تواصل بهذا الموقع الخاص بالمراهنات، وربح منه 40 ألف جنيه، وكل لاعب تواصل مع الآخر حتى وصل العدد إلى 13 لاعبًا".

واستطرد: "نخوض المباريات بشكل جيد حتى آخر 5 دقائق في المباراة، وبعدها اللعبة تتغير في لحظة، عن طريق احتساب ركلة جزاء أو الشجار مع الحكم".

وأردف: "علمت أنه في حال تعرض اللاعب للطرد فيحصل على 15 ألف جنيه، أنا رئيس نادي منذ 16 عامًا لم اسمع بذلك أبدًا".

واستكمل: "في بعض الأوقات أجد لاعب يمسك الكرة بيده، وآخر يتسبب في ركلتي جزاء، والبعض يمرر الكرة للمنافس لكي سجلها، وبيكونوا فرحانين بالخسارة".

وواصل: "أرسلت مذكرة لاتحاد الكرة، وللسيد هاني أبو ريدة وأخبرته بأن ينقذ الكرة المصرية، وتواصلت مع محمد الماشطة، وأبلغته أننا في دمار، فلدي لاعب في مباراة غادر بربح 120 ألف جنيه، وأغلب اللاعبين متفقون مع الموقع، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

واختتم: "سوف أذهب للمحامي العام غدًا، وأنا سجلت 20 ناشئا، لأنني لا أعرف من الصادق في الفريق حتى لو خسرت بأي نتيجة".