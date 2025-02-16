شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نسعى لحل أزمة ميشالاك والمفاوضات مستمرة لتجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن إنهاء النادي كل الإجراءات الخاصة برحيل المدرب السويسري كريستيان جروس، مشددًا على أن التفاصيل المالية المتعلقة برحيله ستظل سرية، تمامًا كما هو الحال مع قيمة راتب المدرب الجديد جوزيه بيسيرو.

وقال سالم، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن لجنة الكرة بنادي الزمالك هي المسؤولة عن جميع القرارات المتعلقة بفريق الكرة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات جارية لحل أزمة مستحقات ميشالاك، في ظل سعي الإدارة لإغلاق هذا الملف.

أما فيما يخص ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو"، فقد أوضح المتحدث الرسمي أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، لكنه لا يمتلك معلومات دقيقة حول مدى قرب الاتفاق أو تعقيد المفاوضات، معبرًا عن أمله في إنهاء الملف قريبًا.

كما أكد أن والد زيزو يعمل بجد لضمان أفضل مصلحة لنجله، وهناك تواصل مستمر بينه وبين إدارة النادي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

يأتي ذلك في إطار سعي الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق، سواء من خلال التعاقد مع جهاز فني جديد أو تأمين استمرار أبرز نجومه.