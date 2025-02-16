شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم يتأهل لنهائى بيتسبرج للاسكواش وخروج يوسف سليمان والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة، إلى الدور النهائي ببطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وفاز يوسف إبراهيم في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 11-4.

بينما خسر يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 12-10، 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين من مصر، وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار ومصطفى السيرتي.