شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيسيرو: فضّلنا الزمالك على عديد من الأندية رغم المغريات المادية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أكد مروان شربيني وكيل المدير الفني جوزيه بيسيرو أن البرتغالي لديه مشروع يرغب في تنفيذه مع نادي الزمالك ، لينضم إلى قائمة البرتغاليين الذين قادوا الزمالك على مر العصور، ليكون ثامن مدرب يقود أبناء ميت عقبة.

تحدث شربيني لتليفزيون الخليج 365 حول كواليس تعاقد إدارة الزمالك مع البرتغالي، مؤكدا أن المدير الفني كان لديه العديد من العروض ولكنه فضل الزمالك على الرغم من وجود عروض ماديه أكبر إلا أن مشروع الزمالك يعد حلم أهم للمدير الفني - على حد قوله.

وأصبح البرتغالى بيسيرو ثامن مدرب برتغالى يتولى القيادة الفنية للأبيض على مر تاريخه، بعدما وقع على عقود تدريب الفريق موسم ونصف، نستعرضهم في التقرير التالى..

1- نيلو فينجادا (ولاية واحدة) 2003-2004

2- مانويل كاجودا (ولاية واحدة) 2006

3- جورفان فييرا (ولاية واحدة) 2012 - 2013

3- جايمي باتشيكو (ولايتان) 2014-2015، 2020-2021

4- جوسفالدو فيريرا (3 ولايات) 2015، 2022-2023، 2023

5- أجوستو إيناسيو (ولاية واحدة) 2017

6- جوزيه جوميز (ولاية واحدة) 2024

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عن رحيل السويسرى كريستيان جروس عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، بعد التعاقد مع البرتغالى جوزيه بيسيرو لتولى قيادة الفريق.

ونشرت صفحة الزمالك صورة كريستيان جروس، معلقين عليها: "شكرًا على كل ما قدمته ونتمنى لك التوفيق دائمًا".