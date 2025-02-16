شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة يفوز على قطر 83 - 54 ويتصدر بطولة الدوحة الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب السلة على نظيره القطري بنتيجة 54-83 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة جامعة قطر، ضمن ثاني جولات بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة في نسختها الثانية.

وشهدت البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، مشاركة أربعة منتخبات وهي: قطر (المستضيف)، مصر، لبنان، والفلبين، والتى تعتبر محطة مهمة لتحضير الفرق للمسابقات الدولية المقبلة.

دخل المنتخب المصري المباراة بتفوق ملحوظ منذ البداية، حيث كانت بداية اللقاء قوية لصالحه فأنهى الفترة الأولى متفوقًا (21-13)، ثم أضاف مزيدًا من الضغط في الفترة الثانية بإنهائها لصالحه أيضًا بنتيجة (20-17)، وفي الفترة الثالثة، كان المنتخب المصري في أفضل حالاته، حيث تمكن من تقليص فرص المنتخب القطري، وأنهى الفترة لصالحه بنتيجة كبيرة (24-5)، أما في الفترة الرابعة، تحسن أداء المنتخب القطري، تفوق بنتيجة (19-18)، ولكن اللقاء انتهى بفوز مصر (83-54).

وعلى الجانب الآخر، سجل محمد طه محمد 13 نقطة ليكون أفضل مسجل في صفوف المنتخب المصري.

ويذكر أن المنتخب المصري قد افتتح البطولة بالفوز على المنتخب اللبناني في المباراة الافتتاحية بنتيجة (82-70)، فيما شهدت المباراة الافتتاحية للمنتخب القطري هزيمة أمام المنتخب الفلبيني في مباراة مثيرة انتهت بفوز الفلبين (74-71).

ويتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب حتى الآن برصيد 4 نقاط من فوزين متتاليين، ويليه المنتخب اللبناني والمنتخب الفلبيني في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، أما المنتخب القطري فيتواجد في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

من المقرر أن تختتم البطولة يوم الأحد 16 فبراير 2025، حيث سيلتقي المنتخب القطري مع لبنان ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الفلبيني.