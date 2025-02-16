شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: بيسيرو مدير فنى مميز.. وهناك دور كبير على لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن اختيار البرتغالي جوزيه بيسيرو مُناسب للفريق في الوقت الحالي من أجل إعادة تصحيح الأوضاع.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "بيسيرو مدير فني قدير وقدم بطولة قوية مع منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا ووجود أيمن عبد العزيز اختيار موفق مع المدير الفني البرتغالي وسيساعده كثيرا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك دور كبير على اللاعبين خلال المرحلة القادمة لأن الأمر لا يتوقف فقط على المدير الفني والفوز على بتروجت مهم جدا من أجل المواصلة في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم".

وتابع: "أيمن عبد العزيز الأكثر دراية بقدرات لاعبي الفريق وتوظيفهم في أماكنهم الصحيحة، وهذا الأمر سيكون مهما بالنسبة لجوزيه بيسيرو".

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء غد الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.