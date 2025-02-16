شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة فى المقاولون العرب قبل مواجهة سبورتنج فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق المقاولون العرب غيابات بالجملة ضمن تشكيل قوامه الأساسي قبل مواجهة سبورتنج غدا في دوري المحترفين ضمن منافسات الجولة الـ 21.

ووصلت عدد الغيابات أكثر من 10 لاعبين دفعة واحدة وهم فاروقا ومصطفى جمال وعبد الرحمن أكمل والبدري وطارق غنيمة وبلح وأبو آمنة وحسن حسين وأمير عابد، وهو الأمر الذي وضع الجهاز الفني تحت قيادة محمد مكي في ورطة كبيرة قبل لقاء سبورتنج، والذي يعتبر عنق الزجاجة للزحف نحو الانفراد بالمركز الثاني ومواصلة مشوار الصعود لدوري الأضواء والشهرة بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم ونجاحه في الحفاظ على موقعة في مراكز الصعود الأولى.

ويكثف المدير الفني مجهوداته لعمل توليفية جديدة وسد الغيابات التي تواجه الفريق في هذه الظروف الصعبة.

ويذكر أن المقاولون العرب دخل لقاء سبورتنج بـ39 نقطة وفوزه يضعه على احتلال المركز الثاني منفردا.