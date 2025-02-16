شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما للزمالك وبتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأحد 16 فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري القسم الأول "دوري نايل"، وذلك على استاد السلام في تمام الساعة 4:00 مساءً.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، والذي جاء على النحو التالي: "حكم الساحة: نادر قمر الدولة، والحكم المساعد 1: أحمد نوفل، الحكم المساعد 2: ماجد المليجي، الحكم الرابع: أحمد ناجي، حكم الـVAR: محمد يوسف، ومساعد حكم الـVAR: حسني سلطان

وتعد هذه المواجهة مهمة للفريقين، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة، فيما يأمل بتروجت في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

وجات أطقم حكام مباريات الغد كالتالي:



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