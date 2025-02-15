بطولة فرنسا: الجزائري غويري يقود مرسيليا لاكتساح سانت اتيان

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : قاد الوافد الجديد الجزائري أمين غويري مرسيليا لتحقيق فوز كبير على سانت اتيان المتعثر 5 1 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

وواصل الدولي الجزائري تألقه منذ انضمامه الى مرسيليا قادما من رين في سوق الانتقالات الشتوية، لكنه افتتح أخيرا رصيده التهديفي على ملعب فيلودروم.

وافتتح غويري التسجيل لفريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي في الشوط الأول (27)، قبل أن يعزز غرينوود تقدم أصحاب الأرض مطلع الثاني (50 من ركلة جزاء).

ورفع غرينوود رصيده التهديفي الى 14 هذا الموسم في الدوري المحلي، مباشرة خلف عثمان ديمبيليه نجم باريس سان جرمان ومتصدر هدافي الدوري بـ 16.

وأضاف البنمي مايكل موريلو الهدف الثالث لمرسيليا (58) قبل أن يحرز غويري هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (60)، ليختتم أدريان رابيو مهرجان الاهداف مسجلا للمباراة الثالثة تواليا (77).

وقلص البلجيكي لوكاس ستاسين النتيجة (79) لسانت إتيان الذي بقي في المراكز الثلاثة الاخيرة ويواجه حطر الهبوط الجدي الى المستوى الثاني "ليغ 2" (المركز السادس عشر بـ 18 نقطة).

من جهته، قلص مرسيليا الفارق بينه وسان جرمان متصدر الترتيب الى سبع نقاط قبل أن يحل الاخير ضيفا على تولوز في وقت لاحق.

كما رفع مرسيليا تفوقه في المركز الثاني بفارق 9 نقاط مؤقتا عن أقرب منافسيه نيس وموناكو.