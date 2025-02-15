دورة الدوحة:الاميركية أنيسيموفا تحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : أحرزت الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة 41 عالميا باكورة ألقابها في فئة الألف نقطة بتتويجها بطلة لدورة الدوحة لكرة المضرب بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6 4 و6 3 في المباراة النهائية السبت.

وباتت أنيسيموفا اللاعبة الادنى تصنيفا تحرز لقب بطلة الدوحة منذ انطلاقها والأميركية الأولى منذ مواطنتها مونيكا سيليس عام 2002.

وكانت أنيسيموفا خسرت أول نهائي لها في فئة الالف نقطة امام مواطنتها جيسيكا بيغولا في دورة تورونتو الكندية العام الماضي.

في المقابل، لا تزال أوستابنكو تلهث وراء أول لقب لها في فئة الالف نقطة بعد سقوطها في نهائي الدوحة ايضا عام 2016 وميامي عام 2018.

دخلت أوستابنكو بطلة رولان غاروس عام 2017، المباراة وهي مرشحة لاحراز اللقب لا سيما بعد فوزها اللافت على البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة ثانية في نصف النهائي وعدم خسارتها أي مجموعة في الدورة.

واللقب هو الثالث للاميركية في مسيرتها بعد تتويجها بطلة في دورتي بوغوتا عام 2019 وملبورن الاسترالية عام 2022 وكلاهما أقل قيمة من دورة الدوحة.

وقالت أنيسيموفا بعد المباراة "أكاد لا أصدق ما حصل معي".

تبادلت اللاعبتان كسر إرسال في مطلع المجموعة الاولى قبل أن تنجح أنيسيموفا مرة جديدة في الشوط العاشر لتحسمها في صالحها في مدى 37 دقيقة.

وتوقفت المباراة في منتصف المجموعة الثانية والنتيجة 3 3 بسبب هطول الامطار قبل أن تُستأنف بعد 25 دقيقة.