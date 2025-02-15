شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى.. والصباحى للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى أمين عمر لمباراة الأهلى والإسماعيلى غدا ضمن منافسات الـ14 بالدورى المصرى، ومعه محمد الصباحى حكما لتقنية الفيديو.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي، في السابعة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، غياب الرباعي عماد حمدي، محمد بيومي، أحمد عادل عبد المنعم وخالد النبريصي، عن مواجهة الأهلي، بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وقال طبيب الفريق، في تصريحات للمركز الإعلامي: "عماد حمدي ارتكاز الفريق يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما تعرض محمد بيومي لاعب الوسط وأحمد عادل حارس المرمى لشد في العضلة الأمامية".

وأتم: "الفلسطيني خالد النبريصي يعاني من التهاب في عضمة الحوض والضامة".