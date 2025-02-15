شكرا لقرائتكم خبر عن تخليد أسماء الجماهير ميزة جديدة فى استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مزايا عديدة ستكون موجودة بعد الكشف عن التصميم النهائي لاستاد الأهلي، أبرزها إتاحة الفرصة لبعض الجماهير لتخليد أسمائهم بالحفر على جدران الاستاد بمساحات متفاوتة، وفي مناطق متنوعة تحظى بالاهتمام عند الدخول والخروج من الاستاد.

جاءت الفكرة تقديرًا للدور الكبير لجماهير الأهلي في مشوار النادي منذ نشأته عام 1907، وهو الأمر الذي يركز عليه دومًا الكابتن مسئولي الأهلي وكشف عنه محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء القائمة على تنفيذ المشروع في الاحتفالية التاريخية التي أقيمت أمس بمعبد حتشبسوت.

وقال إن هناك آلية سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن خلالها يستطيع أي مشجع أهلاوي تخليد اسمه وفقًا للمعايير ولأسبقية الحجز، لأن العدد المتاح سيكون قليلا ولا يكفي الملايين من جماهير الأهلي.