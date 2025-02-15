شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين أحمد سامى ومحمد سالم فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد سامي جلسة مع محمد سالم مهاجم فريق سموحة والذى استعاد نغمة التسجيل بهدف فوز فريقه السكندرى على بتروجت في الجولة الماضية وتحقيق الثلاث نقاط، حيث كان آخر هدف له مع فريق المقاولون العرب في مرمى زد الموسم الماضى يوم 23 أكتوبر 2023 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 3-3.

وطالب سامي من اللاعب مواصلة التهديف لاستعادة بريقه كأحد أهم مواهب الدوري المصري في السنوات الأخيرة، بعدما كسر صيام تهديفي دام 487 يوما صيام عن التهديف بالدورى المصرى.

ويختتم فريق سموحة اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي غدا الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتنطلق غداً الأحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الأهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الأهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الإثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.