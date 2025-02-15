شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جامعة سوهاج لكرة القدم يفوز على جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فوز منتخب الجامعة لكرة القدم، على منتخب جامعة الإسكندرية بهدف مقابل لا شيء، فى أولى مباريات الدور التمهيدي بدوري كرة القدم طلبة، المقام ضمن فعاليات الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والمعروفة باسم “دورة الشهيد الرفاعى الـ52”، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وقد هنأ الدكتور حسان النعماني، طلاب منتخب الجامعة لكرة القدم، على مستواهم المتميز وأدائهم المشرف أمام الجامعات المشاركة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير المتطلبات اللازمة التى تساهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية فى مختلف اللقاءات والمحافل المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد المصرية تأتى ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 52، للعام الجامعي 2024 /2025، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري بجامعة الإسكندرية خلال الفترة من 15 حتى 17 من فبراير الجارى، مضيفاً أن دورة الشهيد الرفاعي تشمل منافسات قوية فى 38 لعبة رياضية، منهم 8 ألعاب جماعية مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، الهوكي، كرة الماء، بالإضافة إلى 30 لعبة أخرى.

وذكر الدكتور احمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية و نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي أن الجهاز الفني والإداري المرافق للمنتخب ضم كلا من الدكتور شعبان محمد المدير الفني للمنتخب، الدكتور أحمد زياد مدرب حراس المرمي، الدكتور عبد العزيز السيد أخصائي إصابات وتأهيل، كابتن محمد عادل مدرب الفريق، وكابتن حمادة حبارير المشرف الإداري للوفد، مضيفاً أن منتخب الجامعة سيلتقي غداً مع منتخب التعليم العالي باستاذ الإسكندرية.