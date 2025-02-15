شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب بطل كأس السوبر المصرى للكرة الطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على نظيره الزمالك 3-1 في النهائي على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3/0.

بينما تأهل الأهلي بالفوز على الشمس 3-0، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء.