شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب بطل كأس السوبر المصرى للكرة الطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد وعمر مراد وتصوير حسن محمدالسبت، 15 فبراير 2025 10:27 م
توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على نظيره الزمالك 3-1 في النهائي على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .
تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3/0.
بينما تأهل الأهلي بالفوز على الشمس 3-0، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء.
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