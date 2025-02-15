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الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب بطل كأس السوبر المصرى للكرة الطائرة سيدات

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الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب بطل كأس السوبر المصرى للكرة الطائرة سيدات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد وعمر مراد وتصوير حسن محمد

السبت، 15 فبراير 2025 10:27 م

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على نظيره الزمالك 3-1 في النهائي على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3/0.

بينما تأهل الأهلي بالفوز على الشمس 3-0، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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