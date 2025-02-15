شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والإسماعيلى .. 5 لاعبين سجلوا بقميص الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا 24 ساعة فقط عن قمة من أعرق المواجهات في الدوري المصري، حيث يلتقي الأهلي والإسماعيلي في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

وقبل انطلاق القمة، استعرضت رابطة الأندية المحترفة، خمسة نجوم تألقوا بقميص الفريقين وسجلوا أهدافًا في هذه المواجهة، وهم:

محمد بركات – سجل 7 أهداف للأهلي و5 أهداف للإسماعيلي.

عبد الله السعيد – سجل 4 أهداف للأهلي وهدفًا واحدًا للإسماعيلي.

شادي محمد – سجل هدفين للأهلي وهدفًا واحدًا للإسماعيلي.

خالد بيبو – سجل هدفًا واحدًا لكل فريق.

عمرو السولية – سجل هدفًا واحدًا لكل فريق.





وتنطلق غداً الأحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الاهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.