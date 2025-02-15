شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف سبب عدم إنشاء الاستاد بسعة 90 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادى الأهلى، بيانًا رسميًا لتوضيح السبب وراء إنشاء الاستاد بسعة جماهيرية 42 ألف متفرج فقط، ولم يتم انشاءه بسعة جماهيرية تصل لـ 90 ألف متفرج.

وجاء البيان كالتالى:

لماذا استاد الأهلي 42 ألف متفرج فقط؟

بذل مجلس الإدارة، جهودًا كبيرة أثناء الترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترات الماضية للعمل على بناء الاستاد.. وكانت هناك رغبة لدى الجميع ليكون الاستاد بسعة لا تقل عن 90 ألف متفرج.. لكن هذه الرغبة والمحاولات التي تمت اصطدمت بشروط هندسية غير قابلة للتنفيذ.

حيث إن الارتفاع المسموح به فوق سطح الأرض في منطقة الاستاد 15 مترا فقط لاعتبارات الطيران وخلافه، وحتى يتمكن النادي من الوصول إلى سعة 42 ألف متفرج على الأقل سيكون هناك حفر في عمق الأرض بمسافة 15 مترًا أخرى، وبالتالي تقليص السعة أمر خارج عن إرادة الجميع.



