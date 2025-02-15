شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف آخر تطورات المصابين قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، غياب الرباعي عماد حمدي، محمد بيومي، أحمد عادل عبد المنعم وخالد النبريصي، عن مواجهة الأهلي، بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي، في السابعة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طبيب الفريق، في تصريحات للمركز الإعلامي: "عماد حمدي ارتكاز الفريق يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما تعرض محمد بيومي لاعب الوسط وأحمد عادل حارس المرمى لشد في العضلة الأمامية".

وأتم: "الفلسطيني خالد النبريصي يعاني من التهاب في عضمة الحوض والضامة".