شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها استبعاد بن شرقى من قائمة مباراة الأهلى والإسماعيلى، وتهنئة اتحاد الكرة لمرموش بعد الهاتريك الأول فى الدورى الإنجليزى.
اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بعد الهاتريك الأول فى مسيرته الاحترافية
هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم، النجم عمر مرموش بعد تسجيله الهاتريك الأول له بقميص مانشستر سيتى الإنجليزى، وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "تهانينا عمر مرموش على الهاتريك الأول لك في مسيرتك الاحترافية".
أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الذهاب بين منتخبي رواندا ومصر فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التى تستضيفها المغرب العام المقبل إلى طاقم حكام ليبيرى.
رابطة الأندية تعلن إيقاف مصطفى شلبى وشحاتة والعش ضمن عقوبات الأسبوع الـ13
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .
أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الأهلي غدا الأحد، وذلك لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.
الأهلي يعلن بدء الحفر فى "الاستاد" ووصول سيارات النقل الثقيل
استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، 10 لاعبين من قائمة الفريق التى تواجه الإسماعيلي فى السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
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