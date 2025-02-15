شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها استبعاد بن شرقى من قائمة مباراة الأهلى والإسماعيلى، وتهنئة اتحاد الكرة لمرموش بعد الهاتريك الأول فى الدورى الإنجليزى.

اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بعد الهاتريك الأول فى مسيرته الاحترافية

هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم، النجم عمر مرموش بعد تسجيله الهاتريك الأول له بقميص مانشستر سيتى الإنجليزى، وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "تهانينا عمر مرموش على الهاتريك الأول لك في مسيرتك الاحترافية". طاقم حكام ليبيرى لمباراة رواندا ومصر في الكرة النسائية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الذهاب بين منتخبي رواندا ومصر فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التى تستضيفها المغرب العام المقبل إلى طاقم حكام ليبيرى.

رابطة الأندية تعلن إيقاف مصطفى شلبى وشحاتة والعش ضمن عقوبات الأسبوع الـ13 أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 . عماد سليمان يستبعد 4 لاعبين من قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى

أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الأهلي غدا الأحد، وذلك لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.