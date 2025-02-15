شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وجابر والونش يعودون للزمالك أمام بتروجت وغياب 8 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى، خدمات ثلاثة لاعبين من القوام الأساسى بعد غيابهم عن الفريق فى الفترة الماضية، حيث يعود كل من عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود الونش بعد شفائهم.

ويعود الونش والسعيد وعمر جابر لصفوف فريق الزمالك خلال مواجهة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء غد الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.