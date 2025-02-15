شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة 13 بتصويت الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، خطف الأضواء في الدوري المصري الممتاز، بعدما حصد هدفه في الجولة 13 جائزة أفضل هدف بتصويت الجماهير، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية.

وحظي هدف عاشور بإعجاب واسع من المشجعين، حيث جاء بطريقة رائعة تعكس مهاراته وقدرته على التسديد بدقة وقوة، وجاء التصويت ليؤكد التألق الكبير الذي يقدمه اللاعب مع فريقه هذا الموسم.

ويواصل إمام عاشور تقديم مستويات مميزة مع الأهلي، حيث يُعد من الركائز الأساسية للفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري، وتترقب الجماهير استمرار تألقه في الجولات المقبلة.

وتنطلق غداً الاحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الاهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.