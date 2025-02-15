شكرا لقرائتكم خبر عن دورى Nile.. إمام عاشور ينفرد برقم مميز قبل انطلاق الجولة الـ14 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إمام عاشور لاعب الأهلي، تألقه في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث ينفرد برقم مميز قبل انطلاق الجولة 14 غدًا، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى برصيد 50 تسديدة حتى الآن.

ويأتي خلفه في المركز الثاني محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة بـ42 تسديدة، بينما يحتل المركز الثالث محمود صابر لاعب سموحة برصيد 40 تسديدة.

ويعكس هذا الرقم الأداء الهجومي القوي الذي يقدمه إمام عاشور مع فريقه، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في البطولة حتى الآن، وتترقب الجماهير استمرار تألقه خلال المباريات القادمة، خاصة مع اقتراب منافسات الدوري من مراحلها الحاسمة.

وتنطلق غداً الاحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الأهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الأهلى مع الإسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الإثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.