بطولة إنكلترا: ثلاثية مرموش تمنح سيتي فوزا لافتا على نيوكاسل وأرسنال على بعد 4 نقاط من ليفربول

الرياص - اسماء السيد - لندن : فرض المهاجم المصري عمر مرموش نفسا نجما لمباراة فريقه مانشستر سيتي بتسجيله ثلاثية في مرمى نيوكاسل السبت مانحا اياه فوزا عريضا 4 0 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم التي شهدت فوزا متأخرا لأرسنال على مضيفه ليستر سيتي مقلصا الفارق الى 4 نقاط موقتا عن ليفربول المتصدر.

في المباراة الاولى، سجل مرموش رابع أسرع ثلاثية في تاريخ مانشستر سيتي ليمنح فريقه فوزا معنويا قبل إياب الملحق المؤهل الى ثمن النهائي ضد ريال مدريد الاربعاء المقبل بعد خسارته على أرضه 2 3 خلال الاسبوع الحالي.

وصعد سيتي الى المركز الرابع في الترتيب مستغلا خسارة تشلسي أمام برايتون بثلاثية نظيفة الجمعة، وبات في رصيد الأول 44 نقطة بفارق نقطة عن بورنموث والنادي اللندني المتساويين في المركز الخامس والسادس تواليا.

افتتح مرموش التسجيل عندما تلقى كرة أمامية طويلة من الحارس البرازيلي ايدرسون ليهرب من رقابة مدافع نيوكاسل كيران تريبييه وينفرد بالحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا ويسدد الكرة بحنكة من فوقه لتتابع طريقها نحو الشباك (19).

والهدف هو الأول للمصري في صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله الى صفوفه قادما من إينتراخت فرانكفورت الالماني في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

وسرعان ما أضاف مرموش الثاني عندما تلقى كرة بينية رائعة من الألماني ايلكاي غوندوغان فراوغ مدافعا قبل أن يسدد في الشباك (24).

وحقق مرموش الهاتريك مستغلا تمريرة عرضية من الجناح البرازيلي سافينيو بعد مجهود فردي رائع للأخير فسددها قوية في الشباك (33).

وجاءت أهداف مرموش في مدى 13 دقيقة و54 ثانية ليحتل المركز الرابع من حيث اسرع ثلاثية في تاريخ مانشستر سيتي بحسب وكالة "أوبتا" للاحصائيات علما بأن الأرجنتيني سيرخيو اغويرو يملك الرقم القياسي بتسجيل ثلاثية في 11 دقيقة و40 ثانية.

وأضاف البديل جيمس ماكاتي الهدف الرابع من مسافة قريبة (84).

وفي المباراة الثانية، وضع البديل الإسباني ميكل ميرينو فريقه أرسنال موقتا على بعد 4 نقاط من ليفربول المتصدر، وذلك بتسجيله هدفي الفوز على أرض ليستر سيتي 2 0.

وبدا أرسنال في طريقه للاكتفاء بالتعادل على أرض فريق يقاتل من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 81 عبر ميرينو الذي سجل هدف التقدم ثم ضمن الفوز الثالث تواليا لفريقه والخامس عشر هذا الموسم بهدف ثان في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار الذي يدخل ضمن سلسلة من 15 مباراة متتالية من دون هزيمة للفريق اللندني على صعيد الدوري وتحديدا منذ السقوط أمام نيوكاسل 0 1 في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة العاشرة، بات "المدفعجية" على بعد 4 نقاط من ليفربول الذي يلتقي الأحد على أرضه مع ولفرهامبتون.

وقال ميرينو الذي دخل في الدقيقة 69 بدلا من رحيم ستيرلينغ، لشبكة "تي أند تي سبورتس" إن مواطنه المدرب ميكل أرتيتا "قال لي هذا الصباح إني سألعب كمهاجم (يلعب عادة في خط الوسط)... إنها المرة الأولى في مسيرتي التي ألعب في هذا المركز".

وخاض أرسنال اللقاء بمشاركة البلجيكي لياندرو تروسار كرأس حربة وبجانبه ستيرلينغ وابن الـ17 عاما نايثن نوانيري في خط المقدمة، وذلك بعد خسارته الألماني كاي هافيرتس حتى نهاية الموسم لإصابته في معسكر دبي الأسبوع الماضي، لينضم إلى البرازيلي غابريال جيزوس الغائب أيضا حتى نهاية الموسم، فيما يستمر غياب بوكايو ساكا منذ كانون الأول/ديسمبر مع التوقع بعودته الشهر المقبل.

وتعرض البرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي للإصابة في خسارة الأسبوع الماضي أمام نيوكاسل 0 2 في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة التي ودعها رجال أرتيتا بعدما خسروا ذهابا بالنتيجة ذاتها على أرضهم.

"هذه هديتي لها"

ورغم سيطرة ارسنال على المباراة، كان عاجزا عن الوصول إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول والتعادل السلبي سيّد الموقف بعد فرصة ضائعة لأصحاب الأرض من رأسية للنيجيري ويلفريد نديدي مرت بجوار القائم بعد عرضية من الدنماركي فيكتور كريستنسن (4+45).

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني حيث واصل أرسنال أفضليته لكن هذه المرة كان أكثر خطورة على المرمى واقترب من افتتاح التسجيل بتسديدة بعيدة من نوانيري الذي عانده الحظ بعدما لامست الكرة العارضة وواصلت طريقها إلى خارج الملعب (61).

وكاد ليستر يفاجئ ضيفه بهدف التقدم لولا تدخل مايلز لويس سكيلي ببراعة في الوقت المناسب لقطع كرة عرضية أمام المرمى لعبها الغاني جوردان أيو باتجاه الجامايكي بوبي دي كوردوبا ريد (73).

وأتى الفرج على يد ميرينو الذي أودع الكرة برأسه في الشباك إثر عرضية من نوانيري بالذات (81)، ثم حسم نهائيا النقاط الثلاث بتسديدة من مسافة قريبة بعد عرضية من تروسار (87).

ولدى سؤاله عما إذا كان سيلعب مهاجما بشكل منتظم، أجاب ميرينو "بصراحة لا أعتقد ذلك. إنها المرة الأولى التي أسجل فيها ثنائية كمهاجم بعد دخولي من مقاعد البدلاء. نسيت أن أهدي زوجتي شيئا على عيد الحب، فهذه هديتي لها، أعتقد أنها ستقدرها أكثر من الوردة أو قطعة من الشوكولاتة".

وتغلب فولهام على نوتينغهام فوريست 2 1 سجلهما اميل سميث روي (15) وكالفن باسي (62)، مقابل هدف للنيوزيلندي كريس وود لفوريست (37).

وتجمد رصيد نوتينغهام عند 47 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فولهام رصيده الى 39 نقطة في المركز الثامن.

وسقط استون فيلا في فخ التعادل 1 1 مع ضيفه ايبسويتش تاون المنقوص عدديا.

تقدم ايبسويتش بواسطة هدافه ليام ديلاب (56)، وعادل اولي واتكينز لفيلا (69).

وعاد بورنموث بالفوز من ارض جاره ساوثمبتون 3 1، وكذلك فعل برنتفورد بفوزه على جاره ومضيفه اللندني وست هام 1 0.