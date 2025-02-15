بطولة إسبانيا: ريال المنقوص بطرد بيلينغهام يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أهدر ريال مدريد المنقوص نقاطا ثمينة في ظل الصراع المحتدم على اللقب بعد تعادله امام مضيفه أوساسونا 1 1 ضمن المرحلة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وانتزع بطل إسبانيا التقدم عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي (15) قبل أن يطرد الحكم، الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام إثر اعتراض الاخير الواضح قبل دقائق من نهاية الشوط الاول (39).

وعادل الكرواتي أنتي بوديمير النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (58).

وهذه المباراة الثالثة تواليا لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلا فوز بعد تعادله امام مطارده أتلتيكو (1 1) وخسارته امام اسبانيول (0 1) في المرحلتين الماضيتين.

وبقي ريال متصدرا برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه على سلتا فيغو في وقت لاحق، وثلاث عن برشلونة الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين.

وأجرى أنشيلوتي بعض التغييرات على تشكيلته العائدة من فوز ثمين على مضيفه مانشستر سيتي 3 2 في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بقي البرازيلي رودريغو على دكة البدلاء ليحل مكانه المغربي إبراهيم دياس.

وهيمن "النادي الملكي" على المباراة من البداية، ناقلا الكرة بشكل سريع، ما شكل ضغطا على أصحاب الأرض.

وكاد البرازيلي فينيسيوس يمنح ريال التقدم عندما مرر مبابي كرة عرضية له، لكن رأسيته مرت بجانب المرمى (3).

ولم ينتظر الضيوف طويلا لانتزاع التقدم بعد ان مرر الأوروغوياني فيدي فالفيردي عرضية منخفضة الى مبابي الذي أكملها في المرمى بهدوء تام (15).

ورفع قائد المنتخب الفرنسي رصيده الى سبعة أهداف في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي.

وحظي اوساسونا بفرصة يتيمة في الشوط الاول من تسديدة منخفضة لأيمار اوروس تمكن الحارس البلجيكي من التصدي لها.

وأضاع فينيسيوس فرصة ذهبية أخرى بعد ان تقدم مبابي بالكرة قبل ان يفضل يمرر لزميله البرازيلي لكن الاخير سدد بين احضان الحارس (38).

وجاءت اللحظة المفصلية بطرد بيلينغهام قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد اعتراضه على الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو.

وهذه البطاقة الحمراء الثانية لبيلينغهام منذ انضمامه الى ريال قادما من بوروسيا دورتموند الالماني في عام 2023، حيث جاءت الأولى في آذار/مارس الماضي بعد اعتراضه ايضا تجاه الحكم خيسوس جيل مانزانو عقب التعادل امام مضيفه فالنسيا 2 2.

ووجه ريال انتقادات شديدة للتحكيم في إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أرسل خطابا إلى الاتحاد الإسباني للعبة وصفه فيها بأنه "مفتقر تماما إلى المصداقية".

وعادل أوساسونا النتيجة قبل مرور ساعة من عمر اللقاء عبر بوديمير من نقطة الجزاء بعد تدخل متأخر من الفرنسي إدواردو كامافينغا على المهاجم الكرواتي.

ورفع بوديمير رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم متخلفا فقط عن لاعبي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وريال مبابي (17 هدفا).

وكاد مبابي ينقذ ريال لكنه سدد فوق المرمى، قبل أن تصطدم كرة فينيسيوس باحد مدافعي أوساسونا في فرصة خطيرة أخرى للضيوف.