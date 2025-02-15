شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بعد الهاتريك الأول فى مسيرته الاحترافية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم، النجم عمر مرموش بعد تسجيله الهاتريك الأول له بقميص مانشستر سيتى الإنجليزى، وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "تهانينا عمر مرموش على الهاتريك الأول لك في مسيرتك الاحترافية".



مرموش

وعلّق الدولي المصري عمر مرموش على تألقه اللافت مع فريق مانشستر سيتي وتحقيق فوز مستحق على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد



وقال عمر مرموش، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "يوم مذهل، الشعور جنوني والثلاث نقاط، لقد دخلنا المباراة منذ الدقيقة الأولى وأنجزنا المهمة".

وأضاف عمر مرموش: "كان كل شيء سريعًا، كنت سعيدًا حقًا بمساعدة الفريق! كما يجب أن أشكر زملائي في الفريق والمدرب والموظفين، فقد ساعدني الجميع منذ اليوم الأول مما جعلني أشعر بأنني جزء من هذه العائلة!".

وعلق مرموش على الهاتريك: "لا يمكن وصفها؛ أول ثلاثية لي في مسيرتي، منذ الدقيقة الأولى، كنا في كامل تركيزنا. لقد رأيت رد فعلنا بعد المباراة السابقة؛ إنه يعكس الانسجام المتزايد بين اللاعبين، أشعر أنني أصبحت جزءًا حقيقيًا من الفريق منذ بعض الوقت، وأنا ممتن لذلك".

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم المصري عمر مرموش هاتريك، وجيمس ميكاتي في الدقائق 19، 24، 33 و84 على التوالي لصالح مانشستر سيتي ليحققم 3 نقاط مثيرة في مشواره بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

أكد نادي مانشستر سيتي أن الدولي المصري عمر مرموش سجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز أسرع هاتريك فى تاريخ اللاعبين العرب بعد تسجيل ثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.

وخاض مانشستر سيتي مباراة وسط حالة من غياب الثقة بعد الخسارة أمام ريال مدريد 3-2 في ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الإياب أمام الفريق الملكي يوم 19 فبراير الجاري.