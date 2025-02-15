شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يستبعد 4 لاعبين من قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله ـ عمر انورالسبت، 15 فبراير 2025 08:57 م
أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الأهلي غدا الأحد، وذلك لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.
القائمة شهدت غياب كل من: أحمد عادل وعماد حمدي ومحمد بيومي وخالد النبريصي بسبب الإصابة.
القائمة جاءت كالتالي:
حارس مرمى: كمال السيد ، عبد الله جمال ، محمد عبد الرازق.
الدفاع: محمد عمار ، محمد نصر ، عبد الكريم مصطفى ، عبد الله محمد ، حاتم سكر.
الوسط: هشام محمد ، عبد الرحمن كتكوت ، محمد عبد السميع ، نادر فرج ، على الملواني ، عبد الرحمن الدح ، محمد خطاري ، مروان حمدي ، عمر القط ، عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال.
الهجوم: حسن صابر ، محمد زيدان.
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