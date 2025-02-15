شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يستبعد 4 لاعبين من قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الأهلي غدا الأحد، وذلك لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

القائمة شهدت غياب كل من: أحمد عادل وعماد حمدي ومحمد بيومي وخالد النبريصي بسبب الإصابة.

القائمة جاءت كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد ، عبد الله جمال ، محمد عبد الرازق.

الدفاع: محمد عمار ، محمد نصر ، عبد الكريم مصطفى ، عبد الله محمد ، حاتم سكر.

الوسط: هشام محمد ، عبد الرحمن كتكوت ، محمد عبد السميع ، نادر فرج ، على الملواني ، عبد الرحمن الدح ، محمد خطاري ، مروان حمدي ، عمر القط ، عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال.

الهجوم: حسن صابر ، محمد زيدان.