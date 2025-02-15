شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد ينتظم فى مران المصرى بعد انتهاء إجازة زواج مدتها 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمود جاد حارس مرمى المصري، في مران فريقه الذي أقيم اليوم على استاد الكلية الحربية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، وذلك بعد عودته من إجازة الزواج، حيث احتفل بزفافه الخميس الماضي.

كما شهد المران مشاركة محمود حمدي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قد تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام فريق البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بجرح قطعي فى حاجب العين اليمنى بعد تدخل من أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي، وهو ما استلزم تقطيب الجرح بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بخمس غرز.

وأكد الدكتور محمود الشحات أن الحالة العامة للحارس مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أن تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمباراة الفريق أمام نظيره فريق غزل المحلة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ستشهد تواجد الحارس.

ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام على استاد برج العرب بدلًا من إقامتها على استاد السويس الجديد، وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.