شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرب نجم الأهلى الصاعد على "ضربات الرأس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، على تدريب لاعبه الصاعد محمد عبد الله بشكل انفرادي على تصويب ضربات الرأس لتنمية هذه المهارة عند اللاعب.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.



كولر يدرب اللاعبين على ضربات الرأس (1)