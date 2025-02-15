شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يهزم راية بهدفين ودجلة يفوز على أبو قير بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز السكة الحديد مودرن على راية بهدفين نظيفين في افتتاحية الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دورى المحترفين، ليرتفع رصيد أبناء السكة إلى 34 نقطة ويصعد للمركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح وادى دجلة في تحويل تأخره بهدف دون مقابل أمام أبو قير للأسمدة للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الضيوف عند 40 نقطة، وما زالوا في وصافة الترتيب في انتظار باقى مباريات الجولة غدا.