شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 37-29 على صعيد الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025.

استطلع فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على الزمالك بنتيجة 28-22 فى قمة الدور الثانى من دوري العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025، التى أقيمت على صالة الزمالك.

وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا الفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.