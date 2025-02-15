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الزمالك يهزم سموحة فى دورى سيدات كرة اليد

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الزمالك يهزم سموحة فى دورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

السبت، 15 فبراير 2025 08:11 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 37-29 على صعيد الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025.

استطلع فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على الزمالك بنتيجة 28-22 فى قمة الدور الثانى من دوري العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025، التى أقيمت على صالة الزمالك.

وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا الفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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