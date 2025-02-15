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عماد سليمان يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى غدا بالدورى

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عماد سليمان يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى غدا بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله ـ عمر انور

السبت، 15 فبراير 2025 08:09 م

أعلن عماد سليمان المدير الفني للنادى الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة .

وجاءت القائمة على النحو التالى: "كمال السيد – عبد الله جمال – محمد عبد الرازق – محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى – هشام محمد – عبد الله محمد – حاتم سكر – عبد الرحمن كتكوت – محمد عبد السميع – نادر فرج – على الملوانى – عبد الرحمن الدح – محمد خطارى – مروان حمدى – عمر القط – عبد الله السعيد – إبراهيم عبد العال – حسن صابر – محمد زيدان. 

ويدخل الإسماعيلى اللقاء فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد الخسارة الأخيرة أمام الجونة بهدفين نظيفين، وهو ما أدى إلى رحيل الجهاز الفنى بالكامل بقيادة حمد إبراهيم. 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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