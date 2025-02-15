شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد سليمان المدير الفني للنادى الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالى: "كمال السيد – عبد الله جمال – محمد عبد الرازق – محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى – هشام محمد – عبد الله محمد – حاتم سكر – عبد الرحمن كتكوت – محمد عبد السميع – نادر فرج – على الملوانى – عبد الرحمن الدح – محمد خطارى – مروان حمدى – عمر القط – عبد الله السعيد – إبراهيم عبد العال – حسن صابر – محمد زيدان.

ويدخل الإسماعيلى اللقاء فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد الخسارة الأخيرة أمام الجونة بهدفين نظيفين، وهو ما أدى إلى رحيل الجهاز الفنى بالكامل بقيادة حمد إبراهيم.