شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يتصدر قائمة التمريرات الصحيحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، رقمًا مميزًا في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث أصبح أكثر لاعب تمريرًا للكرة بشكل صحيح برصيد 645 تمريرة خلال 13 مباراة.

ويعكس هذا الرقم الدور الكبير الذي يلعبه عبد المجيد في بناء الهجمات من الخط الخلفي، إلى جانب دقته في التمرير وقدرته على تحريك اللعب بسلاسة.

وتنطلق غداً الاحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الاهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الإثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.