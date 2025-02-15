شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة فريقه لمباراة البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها فى الرابعة عصر غد الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري نايل.

وضمت القائمة كلا من: "الهانى سليمان، حسين تيمور، محمد مصطفى "ميدو"، هشام حافظ، محمد ربيعه، محمد رجب الصافى، شريف رضا، دوكو دودو، إسلام عطيه، محمود صابر، عمرو السيسى، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد "مكرونة"، محمد متولى "كناريا"، محمد سعيد "زيكا"، أشرف مجدى، صامويل امادو، مصطفى البدرى، على عمرو".

وتنطلق غداً الأحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الأهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الأهلى مع الإسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الإثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.