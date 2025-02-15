شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 3 - 1 فى خامس جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الخامسة بالدور الثاني من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، والتي تم تحديد 22 فبراير الجاري موعدا لإقامتها.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية، بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).