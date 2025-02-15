الامارات | الظفرة يتصدر دوري الدرجة الأولى الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الظفرة على مضيفه فريق "مجد" 3-1، اليوم السبت، في الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم ليرتقي إلى صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما بقي مجد في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وسجل هدفي الظفرة البرازيلي رودريغو ميديروس والتوجولي ايزيكل نومونفي (89)، وأحمد العطاس (90+6) وسجل لفريق "مجد" الإسباني مامور نيانيج (80)

وفي مباراة ثانية، فاز الجزيرة الحمراء علي الحمرية 2-1، وسجل اهداف الفائز البرازيلي والاس جوميس (40) والايراني سجاد كمال (81) بينما للحمرية البرازيلي جلهيرم كاسترو، وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الجزيرة الحمراء 15 نقطة في المركز التاسع، والحمرية 13 نقطة في المركز 11.

وتختتم الجولة غداً الأحد بإقامة ثلاثة مباريات ويلعب فيها دبا مع غلف يونايتد، والعربي مع الإمارات، والذيد مع الفجيرة.