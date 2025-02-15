بطولة إسبانيا: طرد بيلينغهام خلال مباراة ريال وأوساسونا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : طُرد لاعب وسط ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الإنكليزي جود بيلينغهام، بسبب الاعتراض على الحكم خلال الشوط الأول من المباراة امام أوساسونا السبت.

وفيما كان "النادي الملكي" متقدما بهدف لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، تبادل الدولي الانكليزي الكلمات مع الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو، قبل أن يُشهر الاخير البطاقة الحمراء في الدقيقة 39.

وهذه البطاقة الحمراء الثانية لبيلينغهام منذ انضمامه الى ريال قادما من بوروسيا دورتموند الالماني في عام 2023، حيث جاءت الأولى في آذار/مارس الماضي بعد اعتراضه ايضا تجاه الحكم خيسوس جيل مانزانو عقب التعادل امام مضيفه فالنسيا 2 2.

ولعب إبن الـ 21 عاما دورا بارزا في قيادة الميرينغي الى الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.