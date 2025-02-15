14 دقيقة تكفي المصري موموش لكتابة "تاريخ البدايات" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: 14 دقيقة فقط كانت كافية للنجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي لتسجيل 3 أهداف دفعة واحدة في مرمى نيوكاسل في البريميرليغ، ليصنع "تاريخ البدايات" المذهلة، خاصة أنه يسجل لأول مرة منذ التحاقة بصفوف الفريق الانجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

هاتريك مرموش قاد السيتي لتحقيق فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (4-0)، السبت، في مباراة أقيمت بملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة، عاد المان سيتي لمربع الكبار بوصوله للمركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما توقف نيوكاسل عند 41 نقطة في المرتبة السابعة.

وبأداء استثنائي، أعلن عمر مرموش عن نفسه بقوة في الدوري الانكليزي الممتاز بعد تسجيله «هاتريك» مذهل في مرمى نيوكاسل يونايتد، يقود به فريقه مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة كبيرة بالفوز برباعية بيضاء.

افتتح عمر مرموش رصيده التهديفي بقميص السيتي في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة أذهلت الحارس، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 24 بهدف يُظهر براعته وسرعته، ولم يتوقف مرموش عند هذا الحد، فقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، عاد ليكمل ثلاثيته التاريخية في الدقيقة 33، ليصبح اللاعب العربي الوحيد في التاريخ الذي يحرز هاتريك في 15 دقيقة في الدوري الانكليزي.

يذكر أن مرموش انتقل من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، مع 5 ملايين يورو إضافية كحوافز، ليصبح أغلى لاعب مصري وعربي في التاريخ.

هذا التألق يفتح الباب أمام مرموش ليكون أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، خاصة بعد أن بدأ أساسيًا في المباريات الأخيرة، ليؤكد أن هذه الصفقة لم تكن مجرد ضجة إعلامية، بل استثمار حقيقي في لاعب يمتلك مهارات استثنائية.

بهذه الثلاثية، كتب مرموش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مانشستر سيتي والبريميرليغ، ليُثبت أن الحلم الإنكليزي ليس بعيد المنال للمواهب العربية، ويمنح جماهير السيتي أملاً جديدًا في العودة للمنافسة على الألقاب هذا الموسم الذي يواجه الفريق خلاله عثرات كبرى.