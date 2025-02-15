شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيراميدز يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة مودرن سبورت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على حضور تدريب فريق الكرة الأول، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الإثنين على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز، الذي يتصدره بيراميدز برصيد 30 نقطة.

وعقد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع اللاعبين على الرغم من مرضه، مؤكدا لهم أن كل مباراة يخوضها بيراميدز في الدوري يجب اعتبارها كأنها بطولة يجب الفوز بها، ولا يمكن الاستهانة بأي منافس، مع ضرورة مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة والقمة.

وعبر رئيس النادي للاعبين عن سعادته بالروح التي يظهر عليها الفريق في مبارياته الأخيرة بجميع البطولات، وتحقيق الانتصارات المتتالية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الروح التي ستقود الفريق لتحقيق المزيد من البطولات.



اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين



فريق بيراميدز



ممدوح عيد مع لاعبي بيراميدز