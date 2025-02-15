شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن بدء الحفر فى "الاستاد" ووصول سيارات النقل الثقيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 15 فبراير 2025 07:03 م
وأضاف أن رعاية الاستاد الجديد تأخذ شكلًا جديدًا يختلف عن عقود الرعاية الكلاسيكية المعروفة للجميع، مؤكدًا أن الشركة ستعلن عن كل شركائها التجاريين فى 24 أبريل المقبل، فى ذكرى إنشاء النادي الأهلي. مضيفًا: "الغريب أن هؤلاء الشركاء رغم طلبنا منهم بالمشاركة في بناء استاد الأهلي دون أن نكشف لهم عن أي تفاصيل للمشروع أو تصاميم للملعب، فإنهم وافقوا على الفور، وأكدوا لنا أن أي مشروع خاص بالنادي الأهلي وجماهيره سيشاركون فيه دون أي شروط".
وخلال كلمته استعرض كامل كلمات لرؤساء الشركات العالمية المشاركة في بناء استاد الأهلي، والذين وصفوا الاستاد الجديد بأنه سيكون أحد أجمل ملاعب الأندية في العالم بسبب تصميمه الفريد، الذي يتسع لـ42 ألف متفرج، والذي سيجعل منه أيقونة رياضية، كما أن مكانه الفريد بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي يضفي مزيدًا من الأهمية للملعب الجديد.
واستعرض كامل لقطات من داخل غرفة خلع الملابس في استاد الأهلي الجديد، والتي شهدت تواجد أسماء لاعبي الفريق، وتابع قائلًا: "جمهور الأهلي هو أعظم جمهور في الكون، لذلك كان يجب علينا أن نسير على نهج الفرق العالمية وأن ننشئ جدارًا لتخليد أسماء عدد من الجماهير الوفية للنادي، وكذلك كان يجب علينا أن نخلد أسماء عدد من أساطير الأهلي، وأول اسم هو المحامي عمر بك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي".
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